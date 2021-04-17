КАТАЛОГ ТОВАРОВ

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Как продлить удовольствие в постели?
Секс
Как продлить удовольствие в постели?

Занятия сексом позволяют мужчине и женщине сблизиться, узнать друг друга максимально хорошо, выразить свои чувства, свою любовь. От интимной близости партнеры получают удовольствие, если все происходит по взаимному согласию, если пробуется только то, что нравится им обоим.

17 апр 2021
К чему приводит сексуальное воздержание?
Секс
К чему приводит сексуальное воздержание?

Часто доводится слышать о том, что регулярные занятия сексом полезны для мужчин, для их здоровья, для потенции. А вот про барышень довольно редко говорится нечто подобное. Может даже показаться, что им секс не настолько важен и нужен.
Но на самом деле без интимной близости не может обойтись ни одна представительница прекрасного пола.

16 апр 2021

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